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Мужчина попытался ограбить ломбард на Просвещения

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Мужчина забежал в помещение, в руках у него была бумага с требованием отдать деньги.

В Выборгском районе Петербурга 25 октября неизвестный попытался ограбить ломбард на проспекте Просвещения. Об этом сообщила пресс-служба МВД по городу и Ленобласти.

Инцидент произошел около 20:00 в ломбарде на проспекте Просвещения. Мужчина забежал в помещение, в руках у него была бумага с требованием отдать деньги. Сотрудница ломбарда нажала тревожную кнопку, а мужчина бросил неизвестный пищащий предмет на пол и скрылся.

Взрывотехники осмотрели подозрительный предмет и установили, что конструкция не представляет опасности. Возбуждено уголовное дело.

В начале сентября в Кудрово неизвестный под угрозой пистолета ограбил банк на 1,5 млн рублей.

Видео: Piter.tv

Теги: ограбление, просвещения
Категории: Происшествия, Новости СПб, Лента новостей,

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