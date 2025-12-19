Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей.

Полиция Пензы задержала студента, который по указанию аферистов обворовал два частных дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 18-летний подозреваемый общался с якобы сотрудником банка, который сообщил юноше, что некие злоумышленники оформили кредит на имя его матери. Чтобы уберечься от выплаты этого долга, незнакомец велел срочно перечислить 700 тысяч рублей. У студента не было таких денег, и ему предложили встретиться с местным жителем, который готов одолжить всю сумму, но деньги нужно будет забрать самостоятельно по местам его жительства.

Следуя указаниям собеседника, юноша проник в два дома, откуда взял ювелирные украшения и сдал их в ломбард. Выручку вместе с похищенными у потерпевших денежными средствами он перевел на указанные реквизиты. Общая сумма ущерба составила 800 тысяч рублей. Возбудили уголовные дела.

Ранее мы сообщали, что в Москве задержали девушку за поджог петард под фургоном.

Видео: УМВД по Пензенской области