На Невском скорая врезалась в троллейбус

У Зелёного моста через Мойку, на Невском проспекте карета скорой помощи, которая двигалась в сторону Казанского собора, при перестроении задела попутный троллейбус.

В Петербурге на Невском проспекте около Зеленого моста произошло дорожное происшествие с участием троллейбуса и машины скорой помощи. Об этом 4 сентяюря сообщает "Мегаполис".

Как рассказали свидетели произошедшего, у Зелёного моста через Мойку, на Невском проспекте карета скорой помощи, которая двигалась в сторону Казанского собора, при перестроении задела попутный троллейбус. В результате столкновения никто не пострадал, повреждения у автомобилей незначительные.

Ранее на пути из Петербурга в Москву пропал житель Мурино.

Фото: Мегаполис

