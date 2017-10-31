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На Невском скорая врезалась в троллейбус
Сегодня, 17:08
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На Невском скорая врезалась в троллейбус

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У Зелёного моста через Мойку, на Невском проспекте карета скорой помощи, которая двигалась в сторону Казанского собора, при перестроении задела попутный троллейбус.

В Петербурге на Невском проспекте около Зеленого моста произошло дорожное происшествие с участием троллейбуса и машины скорой помощи. Об этом 4 сентяюря сообщает "Мегаполис".

Как рассказали свидетели произошедшего, у Зелёного моста через Мойку, на Невском проспекте карета скорой помощи, которая двигалась в сторону Казанского собора, при перестроении задела попутный троллейбус. В результате столкновения никто не пострадал, повреждения у автомобилей незначительные. 

Ранее на пути из Петербурга в Москву пропал житель Мурино.

Фото: Мегаполис
 

Теги: дтп зеленый мост, дтп скорая, дтп троллейбус
Категории: Картина дня, Новости СПб, ДТП, Происшествия, Лента новостей,

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