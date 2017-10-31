В Самаре "Приора" протаранила "скорую" с умирающим пациентом

В сети появилось видео первых минут после ДТП от очевидцев.

Накануне вечером, 30 октября, на пересечении Краснодонской и Победы произошло ДТП с участием кареты скорой помощи, которая везла пациента с подозрением на инсульт для срочной госпитализации.

Сообщается, что "скорая" выехала на перекресток на красный сигнал светофора с включенными спецсигналами, водитель "Приоры" вовремя не среагировал и протаралил неотложку. От сильного удара у "Приоры" сильные механические повреждения капота, а "скорую" перевернуло на бок. В СМИ появилась информация, что у одного из врачей "скорой" диагностировали перелом позвоночника, у другого сломана рука. О состоянии пациента не сообщается.

ГИБДД выясняет все причины и обстоятельства ДТП.

Видео: YouTube/Александр Akimov

Фото: ВКонтакте, ДТП Самара