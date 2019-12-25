В Самарской области в детском саду погиб 4-летний малыш

Следственные органы СКР по Самарской области сообщают, что проверяют обстоятельства гибели 4-летнего ребенка в дошкольном учреждении. Сообщается, что мальчик поперхнулся деталью от конструктора и задохнулся. Спасти его не удалось.
Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.
СУ СК РФ по Самарской области
Для уточнения причин смерти будет проведена экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.
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Фото: Piter.TV
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