В Самарской области в детском саду погиб 4-летний малыш

Ребенок подавился деталькой от конструктора.

Следственные органы СКР по Самарской области сообщают, что проверяют обстоятельства гибели 4-летнего ребенка в дошкольном учреждении. Сообщается, что мальчик поперхнулся деталью от конструктора и задохнулся. Спасти его не удалось.

Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие. СУ СК РФ по Самарской области

Для уточнения причин смерти будет проведена экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: Piter.TV