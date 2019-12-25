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В Самарской области в детском саду погиб 4-летний малыш
Сегодня, 16:10
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MShaffter

В Самарской области в детском саду погиб 4-летний малыш

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Ребенок подавился деталькой от конструктора.

Следственные органы СКР по Самарской области сообщают, что проверяют обстоятельства гибели 4-летнего ребенка в дошкольном учреждении. Сообщается, что мальчик поперхнулся деталью от конструктора и задохнулся. Спасти его не удалось.

Выясняются все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие.

СУ СК РФ по Самарской области

Для уточнения причин смерти будет проведена экспертиза. По результатам проверки будет вынесено процессуальное решение.

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Фото: Piter.TV

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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