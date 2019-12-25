В Калининграде на прогулке в детсаду умер 4-летний ребенок

Воспитатель обнаружила ребенка на горке без сознания.

Сегодня 6 ноября, в детском дошкольном учреждении №50 в Калининграде на прогулке умер 4-летний мальчик, сообщает "Новый Калининград". Дети гуляли на участке под присмотром воспитателей. Одна из них обнаружила 4-летнего мальчика без сознания на горке.

Малыша доставили в медкабинет, но фельдшер лишь констатировала смерть мальчика. Все обстоятельства смерти ребенка в детском саду проверяются прокуратурой и следственными органами.

Сегодня ранее: В школе на уроке физкультуры в Москве умерла 11-летняя девочка.

Фото: СУ СК РФ по Калининградской области