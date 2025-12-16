Восьмилетняя девочка погибла при атаки ВСУ в Подмосковье

Накануне Московская область пережила массированную атаку ВСУ.

Жертвой пожара, вспыхнувшем после ударов вражеких дронов по Жуковскому, стала восьмилетняя девочка. Об этом сообщил в MAX губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Он отметил, что ребенок был дома вместе с бабушкой, когда произошло возгорание. Пожилая женщина не пострадала.

К сожалению, из-за последствий вчерашней атаки БПЛА в Жуковском во время пожара погибла 8-летняя девочка Андрей Воробьев, глава региона

Губернатор пообещал оказать семье погибшей всю необходимую помощь и поддержку. Воробьев уточнил, что в результате атаки повреждения получили 13 домов в Котельниках, два – в Люберцах.

Еще по одному жилищу ВСУ атаковали в Раменском, Жуковском и Балашихе. В настоящее время специалисты оценивают объем восстановительных работ. Всем пострадавшим выплатят компенсации.

Ранее Воробьев сообщил, что украинский беспилотник попал в многоэтажку в Жуковском. Жителей дома эвакуировали.

Фото: MAX/ Андрей Воробьев | губернатор Подмосковья