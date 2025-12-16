Беспилотник попал в многоэтажку в Жуковском, пострадавших нет

Андрей Воробьев ознакомил жителей региона с последствиями прилета БПЛА ВСУ по Московской области.

Беспилотник Вооруженных сил Украины попал в многоквартирный дом, находящийся на территории подмосковного Жуковского. Соответствующее заявление сделал губернатор Московской области Андрей Воробьев через социальные сети. Российский чиновник заметил, что речь идет о здании, которое находится по улице Гагарина. Там оказались повреждены выход на пожарную лестницу между 23 и 24 этажами, а также две балконные плиты. Согласно предварительным сведениям от местных экстренных и оперативных служб, в результате инцидента никто не пострадал. В настоящее время проводится эвакуация жителей дома.

Дополнительно глава региона сообщил о том, что на территории Электростали в деревне Степаново обломки сбитого вражеского БПЛА повредили кровлю частного дома. В результате происшествия женщина получила ранение плеча. Однако ее травма считается "незначительной". Пациентка отказалась от госпитализации. Сейчас на месте чрезвычайной ситуации также работают экстренные ведомства. В городе Электростали на улице Радио из-за падения обломков загорелось транспортное средство.

Возгорание оперативно локализовано, пострадавших нет. Андрей Воробьев, глава Подмосковья

Собянин сообщил о попадании дронов в Московский НПЗ.

Фото: Telegram / Воробьёв LIVE