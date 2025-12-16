Мэр Москвы и глава Подмосковья раскрыли подробности ночного налета БПЛА ВСУ на российскую территорию.

При массированной атаке Вооруженных сил Украины на российскую столицу несколько дронов достигли НПЗ. Соответствующее заявление через социальные сети сделал глава Москвы Сергей Собянин. Чиновник заметил, что противник продолжает вести массовую атаку. Местные власти принимают шаги по ликвидации последствий ночного налета БПЛА по городу. В частности, БПЛА ВСУ упали на территории торгового центра "Садовод". Там экстренные службы зафиксировали незначительные повреждения. Информации о пострадавших нет.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев добавил, что из-за попадания обломков дрона на крышу частного дома в Электростали пострадала женщина. КРоме того беспилотник влетел и в многоквартирное здание в Жуковском. Еще повреждения получили частные дома в Чехове и в Павловском посаде, а на территории поселка Крюково фрагменты аппаратов армии киевского режима упали на несколько дачных участков. Дополнительно пострадалифитнес-центр и объект, расположенный в промышленной зоне Люберец. По данным Андрея Воробьева, в торговом центре "Белая дача"воспламенилась кровля. По предварительным данным от оперативных ведомств, никто не ранен.

В общей сложности за утро 18 июня поступила информация о 52 БПЛА, сбитых на подлете к российской столице. В аэропортах Шереметьево, Домодедово и Жуковский в настоящее время действуют временные ограничения. В ответ на атаки ВСУ российские военнослужащие совершают удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также БПЛА исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

В Брянской области три механизатора погибли при ударе беспилотника ВСУ.

Фото: Telegram / Мэр Москвы Сергей Собянин