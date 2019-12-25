На Урале женщина забила насмерть молотком 4-летнюю дочь

После убийства дочери женщина пыталась покончить с собой.

На Урале женщина зверски убила свою 4-летнюю дочь.

Следственные органы СКР по Свердловской области сообщают, что сегодня днем в Кировограде в одной из квартир найдено тело девочки 2016 года рождения со следами криминальной смерти. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по статье "убийство малолетнего".

В жестоком убийстве подозревается 35-летняя мать девочки, которая сейчас находится в больнице. Женщина после убийства дочери пыталась покончить с собой.

РИА Новости сообщает, что девочку мать забила до смерти молотком.

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Фото:Piter.TV