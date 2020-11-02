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В Свердловской области загорелся склад с пластиком на площади 4 300 кв. м

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Через 2,5 часа пожар удалось локализовать.

Сегодня днем, 2 ноября, в 15 часов по местному времени загорелся ангар на производственной площадке в Первоуральске Свердловской области, сообщает МЧС по региону.

Установлено, что в ангаре находилась пластиковая тара, бумага и картон. Площадь возгорания изначально составляла 4 тысячи квадратных метра. Из-за сильного ветра площадь увеличилась еще на 300 кв. метра.

К 17 часам 38 минутам пожар удалось локализовать. Тушение продолжается. О пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

Ранее:В Москве произошел пожар со взрыва в ангаре с газовыми резервуарами

Видео: МЧС по Свердловской области

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

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