В Свердловской области загорелся склад с пластиком на площади 4 300 кв. м

Через 2,5 часа пожар удалось локализовать.

Сегодня днем, 2 ноября, в 15 часов по местному времени загорелся ангар на производственной площадке в Первоуральске Свердловской области, сообщает МЧС по региону.

Установлено, что в ангаре находилась пластиковая тара, бумага и картон. Площадь возгорания изначально составляла 4 тысячи квадратных метра. Из-за сильного ветра площадь увеличилась еще на 300 кв. метра.

К 17 часам 38 минутам пожар удалось локализовать. Тушение продолжается. О пострадавших на данный момент ничего неизвестно.

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Видео: МЧС по Свердловской области