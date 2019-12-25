В Свердловской области в затопленной шахте погиб дайвер из Москвы

По предварительным данным, у мужчины остановилось сердце.

Под Нижним Тагилом Свердловской области в заброшенной шахте поселка Уралец утонул опытный дайвер из Москвы, сообщает "Уралинформбюро". Известно, что группа дайверов прибыла в Свердловскую область для экстремального погружения. Один из них (40-50 лет) утонул.

Его тело подняли его товарищи и спасатели. Следственные органы по факту гибели мужчины проводят проверку. По предварительным данным, смерть могла наступить из-за остановки сердца. Для установления точных причин смерти назначена экспертиза.

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