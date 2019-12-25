В Забайкалье спасатели вытащили из реки УАЗ с телом водителя

По одной из версий, мужчина мог потерять сознание и съехать с переправы.

В Агинском районе Забайкальского края мужчина утонул в реке в машине.

Департамент по ГО и пожарной безопасности по Забайкальскому краю сообщает, что накануне, 1 ноября, в реке Ага обнаружен затонувший автомобиль УАЗ. Спасатели вытащили машину на берег. За рулем машины найдено тело погибшего водителя.

Издание zab.ru со ссылкой на следственные органы края сообщают, что по одной из версий, 42-летний водитель во время переправы через реку мог потерять сознание и съехать с переправы.

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Фото: Департамент по ГО и пожарной безопасности по Забайкальскому краю