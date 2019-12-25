  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Забайкалье с поезда сняли голого пассажира
Сегодня, 9:52
19
MShaffter

В Забайкалье с поезда сняли голого пассажира

0 0

Инцидент произошел на поезде Приаргунск-Чита.

В Забайкалье с поезда сняли совершено голого пассажира.

Издание "Тайга.Инфо" сообщает, что сотрудники Борзинского линейного отдела Забайкалья сняли с поезда Приаргунск-Чита пьяного голого пассажира. Соседи по вагону пожаловались на 36-летнего соседа, который был сильно пьян и мешал другим пассажирам. А затем полностью разделся и улегся спать.

Теперь любителю выпить и поспать нагишом грозит 15 суток ареста.

Ранее:В аэропорту Челябинска с самолета на Москву сняли пассажира в платье и с ярким маникюром

Фото:pixabay

Теги: голый пассажир, дебошир, новости забайкалья, пьяный дебош
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии