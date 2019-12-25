В Забайкалье с поезда сняли голого пассажира

Инцидент произошел на поезде Приаргунск-Чита.

В Забайкалье с поезда сняли совершено голого пассажира.

Издание "Тайга.Инфо" сообщает, что сотрудники Борзинского линейного отдела Забайкалья сняли с поезда Приаргунск-Чита пьяного голого пассажира. Соседи по вагону пожаловались на 36-летнего соседа, который был сильно пьян и мешал другим пассажирам. А затем полностью разделся и улегся спать.

Теперь любителю выпить и поспать нагишом грозит 15 суток ареста.

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