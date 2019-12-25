В аэропорту Челябинска с самолета на Москву сняли пассажира в платье и с ярким маникюром

Мужчина начал вести себя неадекватно еще в автобусе. На борту самолета требовал отвезти его в Тай.

В Челябинском аэропорту с самолета сняли неадекватного пассажира в женском платье.

Издание "74.ру" сообщат, что пассажир самолета Челябинск - Москва начал вести себя неадекватно еще в автобусе, который вез пассажиров на посадку. Он требовал не нарушать его личное пространство, затем заявил, что у него сердечный приступ. Прибывшим медикам не дал себя осмотреть.

Будучи в самолете он требовал отвезти его в Тай. По паспорту данный пассажир мужчина, хотя был с ярким макияжем, с алым маникюром и в женском платье. Экипаж принял решение снять данного пассажира с рейса. Вылет задержался на 20 минут. В полиции аэропорта пояснили изданию, что грубого нарушения порядка со стороны данного гражданина не было.

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