В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами

В маршрутном автобусе на момент ДТП было 3 пассажира.

Сегодня утром, 10 ноября, в Челябинске перевернулась на бок маршрутка с пассажирами, сообщают очевидцы в соцсетях. Авария произошла на улице Профессора Благих.

Маршрутный микроавтобус "Газель" №3 с тремя пассажирами "прилег" на бок. За рулем маршрутки был водитель 1995 года рождения. Пассажиры серьезных травм не получили. Проводится проверка.

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Фото: ВК, Автомобилисты Челябинска / Автобарахолка 74