В Челябинске перевернулась маршрутка с пассажирами

Сегодня утром, 10 ноября, в Челябинске перевернулась на бок маршрутка с пассажирами, сообщают очевидцы в соцсетях. Авария произошла на улице Профессора Благих.
Маршрутный микроавтобус "Газель" №3 с тремя пассажирами "прилег" на бок. За рулем маршрутки был водитель 1995 года рождения. Пассажиры серьезных травм не получили. Проводится проверка.
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Фото: ВК, Автомобилисты Челябинска / Автобарахолка 74
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