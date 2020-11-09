В Волгограде перевернулась скорая с тяжелобольной пациенткой

На перекрестке столкнулись медицинский автомобиль и легковушка.

В Волгограде сегодня утром, 9 ноября, в результате ДТП перевернулась скорая.

Авария произошла в Красноармейском районе Волгограда в 8 часов 37 минут по местному времени, сообщает "КП.Волгоград". На перекрестке столкнулись легковушка под управлением 33-летнего водителя, которая ехала на зеленый и скорая с включенными световыми и звуковыми сигналами, которая ехала на красный.

Скорая спешила в больницу, везла пациентку в реанимацию. В результате столкновения медицинский автомобиль перевернулся на бок. В результате ДТП серьезно никто не пострадал, так как все находящиеся внутри были пристегнуты.

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Видео и фото: ГУ МВД по Волгоградской области