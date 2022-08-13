В Ленобласти столкнулись машина скорой помощи и легковушка

Пациентов в автомобиле скорой помощи не было.

Полицией проводится проверка по факту ДТП во Всеволожске с машиной скорой помощи и легковым автомобилем Mitsubishi.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, происшествие случилось в субботу, 20 октября, около полудня на перекрёстке Колтушского и Южного шоссе в городе Всеволожск.

В результате ДТП двум медицинским работникам была оказана помощь на месте ДТП. В настоящее время проводится проверка обстоятельств происшестия.

Ранее Piter.TV сообщал, что подросток на электросамокате разбил голову в Апраксином переулке.

Фото и видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области