На Софийской улице в результате ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи

В настоящее время информации о пострадавших нет.

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 14 июня произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам горожан, на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта белая "легковушка" столкнулась со "скорой". В результате вторая опрокинулась на боковую часть.

Также, судя по фотографии, опубликованной петербуржцами, на место ДТП прибыли реанимация, скорая помощь, сотрудники МЧС. Очевидцы помогали людям выбираться из опрокинутой машины.

В настоящее время информации о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: момент столкновения двух легковушек на трассе "Нарва" попал на видео.

Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург