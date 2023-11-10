На Софийской улице в результате ДТП опрокинулся автомобиль скорой помощи

Во Фрунзенском районе Петербурга вечером 14 июня произошла авария с участием автомобиля скорой помощи. Об этом рассказали очевидцы в tg-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".
По словам горожан, на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта белая "легковушка" столкнулась со "скорой". В результате вторая опрокинулась на боковую часть.
Также, судя по фотографии, опубликованной петербуржцами, на место ДТП прибыли реанимация, скорая помощь, сотрудники МЧС. Очевидцы помогали людям выбираться из опрокинутой машины.
В настоящее время информации о пострадавших нет. Обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее на Piter.TV: момент столкновения двух легковушек на трассе "Нарва" попал на видео.
Фото: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
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