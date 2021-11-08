Вечером 10 ноября Петербург сковали 8-балльные пробки

В вечерний час пик в Петербурге 10 ноября наблюдались 8-балльные пробки. По данным на 19:00, затор на дорогах города "Яндекс.Картами" оценивается на 5 баллов.
Как отмечают очевидцы в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда произошло ДТП, затруднившее движение.
Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург
Кроме того, пробка собралась на Выборгской, Кронверкской набережных и набережной Кутузова. Стоит и 61-й км КАДа.
Ранее на Piter.TV: аварии на КАД спровоцировали 7-балльные пробки в Петербурге.
Фото: Piter.TV
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