Вечером 10 ноября Петербург сковали 8-балльные пробки

На перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда произошло ДТП, затруднившее движение.

В вечерний час пик в Петербурге 10 ноября наблюдались 8-балльные пробки. По данным на 19:00, затор на дорогах города "Яндекс.Картами" оценивается на 5 баллов.

Как отмечают очевидцы в телеграм-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург", на перекрестке Софийской улицы и Грузового проезда произошло ДТП, затруднившее движение.

Фото: Телеграм / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург

Кроме того, пробка собралась на Выборгской, Кронверкской набережных и набережной Кутузова. Стоит и 61-й км КАДа.

Ранее на Piter.TV: аварии на КАД спровоцировали 7-балльные пробки в Петербурге.

Фото: Piter.TV