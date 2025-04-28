Пробки охватили улицы Петербурга в день переговоров Путина с Уиткоффом

Утром 21 октября пробки образовались в районе Константиновского дворца, на Санкт-Петербургском шоссе и в Новоселье. Заторы возникли в день встречи президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффом. Об этом свидетельствовали данные сервиса "Яндекс.Карты".
Наиболее заметные затруднения движения зафиксировали в районе Константиновского дворца в Стрельне. Аналогичная ситуация возникла на Санкт-Петербургском шоссе и в Новоселье.
Непростая дорожная обстановка сложилась на съезде с КАД на Таллинское шоссе. В центральной части города автомобилисты жалуются на затрудненное движение наблюдаются на Садовой улице, набережной Обводного канала и Невском проспекте. "Яндекс" оценил общую ситуацию на дорога Петербурга в три балла из десяти.
Ранее мы сообщали, что во вторник вечером заторы возникли на Пулковском и Московском шоссе, КАД и нескольких улицах Пушкинского района.
Фото: скриншот Яндекс.Карты
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