Пробки охватили улицы Петербурга в день переговоров Путина с Уиткоффом

Автомобилисты жалуются на затрудненное движение на Садовой улице.

Утром 21 октября пробки образовались в районе Константиновского дворца, на Санкт-Петербургском шоссе и в Новоселье. Заторы возникли в день встречи президента Владимира Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффом. Об этом свидетельствовали данные сервиса "Яндекс.Карты".

Наиболее заметные затруднения движения зафиксировали в районе Константиновского дворца в Стрельне. Аналогичная ситуация возникла на Санкт-Петербургском шоссе и в Новоселье.

Непростая дорожная обстановка сложилась на съезде с КАД на Таллинское шоссе. В центральной части города автомобилисты жалуются на затрудненное движение наблюдаются на Садовой улице, набережной Обводного канала и Невском проспекте. "Яндекс" оценил общую ситуацию на дорога Петербурга в три балла из десяти.

Ранее мы сообщали, что во вторник вечером заторы возникли на Пулковском и Московском шоссе, КАД и нескольких улицах Пушкинского района.

Фото: скриншот Яндекс.Карты