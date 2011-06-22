Пробки 8 баллов сковали Петербург на фоне приезда Путина 28 апреля

Особые трудности испытывают водители в южной части города.

В Северной столице к вечеру 28-го апреля регистрируются семибалльные пробки. Отдельные трудности испытывают водители в южной части города – на участке Пулковского шоссе и в районе Дунайского путепровода, – следует из данных "Яндекс Карт".

Как сообщает корреспондент Piter.TV, движение на Пулковском шоссе в сторону площади Победы практически парализовано, выручает только выделенная полоса для передвижения автобуса.

Дунайский путепровод стоит намертво – о перекрытиях в связи с ДТП или работами не сообщалось.

В центре города не легче. Сервис "Яндекс Карты" свидетельствует о восьмибалльных пробках. В бордовый цвет окрасились участки дорог вблизи Технологического института, а также Биржевой и Литейный мосты.

Напомним, что сегодня Владимир Путин работает в Петербурге. Вероятно, с этим и связаны серьезные пробки в центре города и на юге мегаполиса.

Ранее мы писали, что в данный момент проводятся ремонтные работы на Троицком мосте – одной из ключевых транспортных артерий города. Ежедневно по нему проезжает порядка 30 тысяч автомобилей, а последняя замена деформационных швов проводилась здесь более 20 лет назад. К настоящему часу проезд легковых автомобилей по Троицкому мосту перекрыт.

Фото: Яндекс Карты