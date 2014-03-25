В Петербурге приступили к масштабному ремонту Троицкого моста

Изначально окончание работ было запланировано на октябрь текущего года, однако сроки удалось значительно сократить.

Специалисты приступили к масштабному ремонту Троицкого моста – одной из ключевых транспортных артерий Петербурга. Ежедневно по нему проезжает порядка 30 тысяч автомобилей, а последняя замена деформационных швов проводилась здесь более 20 лет назад. Объем работ значительный. Дорожные рабочие отфрезеровали почти 1800 квадратных метров дорожного покрытия, разобрали 1160 метров одиночного пути, уложили 150 метров новых рельсов.

На сегодняшний день выполнено 90% укладки по гидроизоляции. В процессе выполнения работ – 30% обустройства трамвайных путей. К асфальтобетону приступим на финальной стадии выполнения работы. Всеслав Воронин, директор СПб ГБУ "Мостотрест"

Изначально окончание работ было запланировано на октябрь текущего года. Однако сроки удалось значительно сократить, благодаря новому плану организации движения. С начала апреля мост закроют для легковых автомобилей, а общественный транспорт переведут на реверсивную схему.

На всех прилегающих магистралях планируется изменение схем ОДД и корректировка существующих режимов светофорных объектов. На крупных таких как Биржевая площадь, перекрестки с Литейными мостами, с Дворцовым мостом, там будет корректироваться непосредственно схема движения путем установки временных знаков. Будут корректироваться направления движения и все задействованные светофорные объекты в маршрутах объезда, их более 10, порядка 15, там будет перенастроен режим регулирования с целью минимизации всех негативных последствий, вызванных запретом движения по Троицкому мосту. Евгений Воробьёв, начальник отдела организации дорожного движения Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

Пешеходы смогут свободно перемещаться по мосту, ровно, как и общественный транспорт.

Мы предполагаем, в первую очередь, что Троицкий мост, он не будет полностью закрыт для движения. Здесь планируется организация реверсивного движения именно для общественного транспорта. Евгений Воробьёв, начальник отдела организации дорожного движения Комитета по транспорту Санкт-Петербурга

После Троицкого моста ремонт запланирован на Дворцовом и Благовещенском мостах. Параллельно идёт реконструкция набережных – Дворцовой, канала Грибоедова и Мойки. Такой поэтапный подход позволяет системно обновлять транспортную инфраструктуру, минимизируя неудобства для горожан.

Видео: КРТИ