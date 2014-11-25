Троицкий мост перекроют для водителей до лета, чтобы быстрее завершить ремонт

Теперь планируется, что переправа вновь откроется раньше на четыре месяца.

В Петербурге Троицкий мост хотят перекрыть для автомобилистов. Сохранится движение общественного транспорта, пишет 26 марта "Фонтанка", ссылаясь на директора ГБУ "Мостотрест" Всеслава Воронина.

Ограничения будут действовать с начала апреля до июня и связаны с требованиями сократить сроки завершения ремонтных работ. Теперь планируется, что переправа вновь откроется раньше на четыре месяца.

Ранее петербуржцам показали, как проходит бетонирование разводных пролетов Троицкого моста.

Фото: пресс-служба ГБУ "Мостотрест"