Петербуржцам показали, как проходит бетонирование разводных пролётов Троицкого моста

Уже в этом году на Троицком мосту обновят асфальтобетонное покрытие, заменят деформационные швы и трамвайные пути.

На Троицком мосту идёт бетонирование в области разводных пролётов и подготовка конструкции для дальнейших работ. Об этом рассказали в Комитете по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ).

Перед бетонированием специалисты наносят трёхслойную гидроизоляцию, обеспечивающую долговечность и защиту от перепадов температур. Арматурный каркас и равномерная заливка бетона повышают прочность и устойчивость конструкции моста. Подрядчиком также производится один из наиболее трудоемких процессов – замена деформационных швов.

Уже в этом году на Троицком мосту обновят асфальтобетонное покрытие, заменят деформационные швы и трамвайные пути. Движение транспорта по переправе, соединяющей центр Петербурга с Петроградской стороной, станет гораздо безопаснее.

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Видео: КРТИ