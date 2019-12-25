Петербургские общественники готовятся к новому дорожному сезону

Чтобы разбираться в проводимых дорожных работах, каждый представитель общественности проходит необходимую подготовку и обучение.

В Петербурге ежегодно общественники совместно с профильными специалистами принимают участие в инспекционных выездах на объекты дорожного ремонта, проводившегося по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". В 2025 году они продолжат свою работу в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни", рассказала пресс-служба КРТИ.

Чтобы разбираться в проводимых дорожных работах, каждый представитель общественности проходит необходимую подготовку и обучение. В испытательной лаборатории Дирекции транспортного строительства новичкам рассказывают о разновидностях асфальтобетонных смесей, новых и новейших технологиях, применяемых при проведении работ, особенностях строениях дорожного покрытия. Помимо этого, их знакомят с процессом проверки качества уложенного покрытия. В лаборатории подвергают испытаниям образцы асфальта и его составляющие.

Также общественные контролёры обучаются правильному использованию специальных инструментов, которые применяются для проверки уложенного дорожного покрытия – курвиметров и дорожных реек. Они помогают измерить уклон и протяжённость уложенного покрытия и проверить на соответствие сопроводительной технической документации.

За 4 года реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги" в Санкт‑Петербурге было отремонтировано более 500 км.

Фото: пресс-служба КРТИ