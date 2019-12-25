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Путин приедет в Таврический дворец на заседание Совета законодателей
Сегодня, 12:44
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Путин приедет в Таврический дворец на заседание Совета законодателей

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В рамках встречи обсудят обеспечение регионов кадрами в сферах здравоохранения и образования.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург. Сегодня, 28 апреля, глава государства выступит на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце, пишет "Ъ-СПб". 

В рамках встречи обсудят обеспечение регионов кадрами в сферах здравоохранения и образования. Кроме того, уделят внимание теме "противодействия нацизму и сохранению исторического наследия". 

В мероприятии также поучаствуют спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин. 

Ранее мы сообщили о том, что Владимир Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области. Он отметил следующее: "Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества". 

Фото: пресс-служба Кремля 

Теги: владимир путин, таврический дворец
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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