Путин приедет в Таврический дворец на заседание Совета законодателей

В рамках встречи обсудят обеспечение регионов кадрами в сферах здравоохранения и образования.

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Петербург. Сегодня, 28 апреля, глава государства выступит на заседании Совета законодателей в Таврическом дворце, пишет "Ъ-СПб".

В рамках встречи обсудят обеспечение регионов кадрами в сферах здравоохранения и образования. Кроме того, уделят внимание теме "противодействия нацизму и сохранению исторического наследия".

В мероприятии также поучаствуют спикер Совета федерации Валентина Матвиенко и председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Ранее мы сообщили о том, что Владимир Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области. Он отметил следующее: "Корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества".

Фото: пресс-служба Кремля