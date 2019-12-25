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Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области
Сегодня, 9:52
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Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области

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По его словам, корейские военные защищали Россию как собственную родину.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В опубликованном заявлении глава государства отметил, что "корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества". Он выразил благодарность председателю КНДР Ким Чен Ыну и всему руководству республики. Президент добавил, что корейские военные защищали Россию как собственную родину.

Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой.

Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин оценил освобождение Курской области и его влияние на ход СВО.

Фото: kremlin.ru

Теги: владимир путин, кндр, курская область, президент россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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