По его словам, корейские военные защищали Россию как собственную родину.

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил армию КНДР за помощь в освобождении Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

В опубликованном заявлении глава государства отметил, что "корейские друзья действовали исходя из чувства солидарности, справедливости и подлинного товарищества". Он выразил благодарность председателю КНДР Ким Чен Ыну и всему руководству республики. Президент добавил, что корейские военные защищали Россию как собственную родину.

Они с честью и доблестью исполнили свой долг, покрыв себя неувядаемой славой. Владимир Путин, президент РФ

Ранее Путин оценил освобождение Курской области и его влияние на ход СВО.

Фото: kremlin.ru