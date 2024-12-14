Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о полном освобождении от ВСУ Курской области.

Президент России Владимир Путин заслушал доклад начальника Генерального штаба ВС РФ Валерия Герасимова об освобождении Курской области и обсудил последствия этой операции для специальной военной операции. Глава государства назвал украинскую авантюру полностью провалившейся, подчеркнув, что успешные действия российских войск приближают конец неонацистского режима.

Президент отметил, что поражение противника создает благоприятные условия для дальнейших действий ВС РФ на ключевых участках фронта. По его словам, украинские войска понесли значительные потери, включая наиболее боеспособные подразделения, оснащенные западной техникой. Были разгромлены штурмовые группы и спецназ, что, по оценке Путина, серьезно ослабит оборону ВСУ по всей линии соприкосновения.

Особую эффективность в ходе операции продемонстрировали российские подразделения, в том числе 76-я дивизия ВДВ, 116-я дивизия, полк "Ахмат", а также морские пехотинцы 810-й бригады Черноморского флота и 155-й бригады Тихоокеанского флота. Глава государства подчеркнул, что эти успехи стали возможны благодаря слаженным действиям военных и их преданности долгу.