Водитель устроил танцевальный флешмоб в пробке на Парашютной улице

Очевидцы пошутили, что мужчина решил размяться.

В Приморском районе Санкт-Петербурга водитель, застрявший в пробке на Парашютной улице, решил поднять настроение себе и окружающим. Видео его необычного развлечения опубликовала подписчица группы "Наш Приморский район" в социальной сети "ВКонтакте".

На видеозаписи видно, как мужчина выходит из своего автомобиля и исполняет энергичный танец прямо посреди пробки. По словам автора видео, танец водителя её повеселил. Остаётся надеяться, что водитель находился в трезвом состоянии.

"Конечно так можно плясать, санитары-то не смогут подъехать. Шутка. Мужчина в хорошем настроении - молодец", отметил в комментариях пользователь

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Видео: ВКонтакте / "Наш Приморский район"