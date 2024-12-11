В Мурино группа неизвестных избивает курьеров и роботов-доставщиков

Жители жалуются на нарушение общественного порядка.

В Мурино (Всеволожский район, Ленинградская область), на проспекте Авиаторов Балтики местные жители сообщают о серии нападений на курьеров со стороны группы наркозависимых, которые постоянно посещают одну из квартир в этом доме.

По словам свидетелей, эта группа людей нападает на курьеров, избивает их и пытается ограбить. Также сообщается о случаях повреждения роботов-курьеров, используемых службами доставки.

Подписчики ВК-сообщества "Девяткино online | Мурино" утверждают, что жильцы дома неоднократно обращались в полицию с коллективными заявлениями, однако ситуация не меняется.

Ранее Piter.TV сообщал, что задержан напавший с электрошокером на молодого человека на Комендантском проспекте.

Видео: Telegram-канал "Девяткино online | Мурино"