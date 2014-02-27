Задержан напавший с электрошокером на молодого человека на Комендантском проспекте

В отношении данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье 162 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

В субботу, 12 октября, в полицию Приморского района обратился 19-летний молодой человек с сообщением о том, что 11 октября в 21:00 он находился в квартире по адресу Комендантский проспект, дом 35, корпус 1 у малознакомой женщины, когда к нему подошел неизвестный и, угрожая электрошокером, забрал его мобильный телефон стоимостью 100 000 рублей.

14 октября в 09:30, вблизи дома 5 на Красногвардейской площади, сотрудники уголовного розыска, выполняя оперативно-розыскные мероприятия, задержали 26-летнего курьера из Ленинградской области, подозреваемого в данном правонарушении. В отношении данного инцидента возбуждено уголовное дело по статье 162 часть 2 Уголовного кодекса Российской Федерации (разбой).

Подозреваемый был задержан в соответствии со статьей 91 УК РФ.