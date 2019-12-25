Робот-доставщик устроил ДТП в Москве и остался ждать хозяина

После аварии у легковушки повредился кузов.

Необычное ДТП с участие робота-доставщика произошло на одной из улиц Москвы. Устройство столкнулось с припаркованным у дороги автомобилем, когда резко съехало с тротуара, сообщил Telegram-канал "112".

После удара робот вернулся обратно на тротуар и встал рядом с местом происшествия. Серьезных повреждений машина не получила, но на кузове появились царапины. Причины произошедшего сейчас устанавливаются. Не исключено, что робот-доставщик мог изменить маршрут из-за ошибки навигации.

Представители компании, которой принадлежит устройство, сразу связались с владельцем автомобиля, чтобы урегулировать ситуацию. Для устранения последствий ДТП оказалось достаточно полировки поврежденного участка транспорта. Дополнительного ремонта машине не требуется.

Ранее мы сообщали, что в Мурино столкнулись робот-доставщик и Toyota.