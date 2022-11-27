В Москве водитель "Камаза" наехал на BMW и умер

Водителю грузовика стало плохо за рулем.

Смертельная авария произошла на внешней стороне 65 километре МКАД. Водитель КАМАЗа почувствовал сильное недомогание за рулем и наехал на стоящий автомобиль "BMW", сообщили очевидцы в социальных сетях.

На месте работают сотрудники Госавтоинспекции и следственно-оперативная группа. По данным столичного Дептранса, движение затруднено как минимум на восемь километров. Водителей просят по возможности выбирать маршруты объезда данного участка. Пробка растянулась на восемь километров.

Причину смерти водителя грузовой машины установят в ходе медицинской экспертизы. Обстоятельства произошедшей аварии и информация о пострадавших уточняются.

Ранее мы рассказывали о том, что водитель сбил пешеходов на Боткинской улице в Выборгском районе, позже он умер в больнице.

Фото: Magnific