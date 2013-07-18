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На северо-западе Москвы машина сбила мать с двумя детьми

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Погибла женщина, пострадал старший ребенок.

Сегодня, 27 ноября, в Москве произошла автомобильная авария. Машина сбила женщину с двумя детьми. Об этом сообщили в ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону. 

Водитель иномарки Kia не справился с управлением на улице Свобода. За рулем находилась 37-летняя женщина. Автомобиль наехал на пешеходов, в результате чего погибла женщина.

Кроме того, по предварительным данным,  в ДТП пострадал ребенок погибшей. Сейчас он находится в больнице. Второй малыш, который лежал в коляске, остался жив, он здоров. 

Ранее на Piter.tv:  на КАД перед съездом на Софийскую произошло массовое ДТП.

Видео: Shot

Теги: авария, дтп в москве, машина сбила мать с двумя детьми, полиция
Категории: Лента новостей, Новости России,

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