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На КАД перед съездом на Софийскую произошло массовое ДТП

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Для движения на данный момент свободна лишь одна полоса.

Сегодня, 27 ноября, на внутреннем кольце КАД столкнулись пять машин. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Авария произошла перед съездом на Софийскую, рассказали очевидцы. Для движения на данный момент свободна лишь одна полоса. Автомобили "встали" на крайней левой и крайней правой полосах. 

Обстоятельства случившегося уточняются. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Ударников взорвался грузовик.

Видео: Telegram /  Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер

Теги: гибдд, кад, массовое дтп, софийская, транспорт
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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