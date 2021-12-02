На КАД перед съездом на Софийскую произошло массовое ДТП

Для движения на данный момент свободна лишь одна полоса.

Сегодня, 27 ноября, на внутреннем кольце КАД столкнулись пять машин. Об этом сообщили в Telegram-канале "Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер".

Авария произошла перед съездом на Софийскую, рассказали очевидцы. Для движения на данный момент свободна лишь одна полоса. Автомобили "встали" на крайней левой и крайней правой полосах.

Обстоятельства случившегося уточняются. Информации о пострадавших нет.

Ранее на Piter.tv: на проспекте Ударников взорвался грузовик.

Видео: Telegram / Мегаполис | ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер