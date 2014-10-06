На проспекте Ударников взорвался грузовик

На борьбу с пожаром отправились 17 спасателей и четыре спецмашины. В 00:57 пламя ликвидировали.

В ночь на воскресенье, 27 ноября, в Красногвардейском районе произошел взрыв. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС.

Информация о пожаре поступила диспетчеру в 00:26. На проспекте Ударников полыхал Volkswagen. Огонь перекинулся на стоящую рядом бытовку.

На борьбу с пожаром отправились 17 спасателей и четыре спецмашины. В 00:57 пламя ликвидировали. Транспортное средство и строение полностью уничтожил огонь.

Сведения о пострадавших не поступали. Выясняется причина случившегося.

Ранее на Piter.tv: на улице Жукова полыхал цех завода "Ломо-прибор".

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб