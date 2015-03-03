На улице Жукова полыхал цех завода "Ломо-прибор"

Пламя распространилось по площади 4 погонных метра.

Сегодня утром, 26 ноября, произошел пожар в Красногвардейском районе. На улице Жукова горел дом № 18. В этом здании находится цех предприятия "Ломо-Прибор".

Тушить пламя прибыли 4 спецмашины и 19 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пламя распространилось по площади 4 погонных метра. Происходило горение наружного вентиляционного короба.

В 13:14 пожарные ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

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Фото: Piter.tv