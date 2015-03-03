  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На улице Жукова полыхал цех завода "Ломо-прибор"
Сегодня, 13:16
159
mapero Добавить в Яндекс.Новости

На улице Жукова полыхал цех завода "Ломо-прибор"

0 0

Пламя распространилось по площади 4 погонных метра.

Сегодня утром, 26 ноября, произошел пожар в  Красногвардейском районе. На улице Жукова горел дом № 18. В этом здании находится цех предприятия "Ломо-Прибор". 

Тушить пламя прибыли 4 спецмашины и 19 спасателей, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Пламя распространилось по площади 4 погонных метра. Происходило горение наружного вентиляционного короба. 

В 13:14 пожарные ликвидировали возгорание. В результате случившегося никто не пострадал.

Ранее на Piter.tv: на Киевской улице утром горел офис.

Фото: Piter.tv

Теги: завод, ломо-прибор, мчс, пожар на заводе, улица жукова
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии