На Киевской улице утром горел офис

Кабинет тушили 17 спасателей и четыре спецмашины.

Сегодня утром, 26 ноября, в Московском районе произошел пожар в бизнес-центре. На Киевской улице в доме № 5 полыхал офис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 2-х этажном здании огонь распространился по площади 10 "квадратов". Пламя отправились тушить 17 спасателей и четыре спецмашины. В 11:07 возгорание ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

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Фото: Piter.tv