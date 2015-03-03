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На Киевской улице утром горел офис
Сегодня, 12:20
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На Киевской улице утром горел офис

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Кабинет тушили 17 спасателей и четыре спецмашины.

Сегодня утром, 26 ноября, в Московском районе произошел пожар в бизнес-центре. На Киевской улице в доме № 5 полыхал офис. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

В 2-х этажном здании огонь распространился по площади 10 "квадратов". Пламя отправились тушить 17 спасателей и четыре спецмашины. В 11:07 возгорание ликвидировали.

В результате случившегося никто не пострадал. Устанавливается причина пожара.

Ранее на Piter.tv: во время пожара на проспекте Наставников трое человек надышались угарным газом.

Фото: Piter.tv

 

Теги: горел офис, киевская улица, мчс, спасатели
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Пожар,

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