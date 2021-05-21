Во время пожара на проспекте Наставников трое человек надышались угарным газом

С огнем боролись четыре единицы спецтехники и 17 спасателей.

В пятницу вечером, 25 ноября, на проспекте Наставников произошел пожар. В общежитии полыхала комната. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале 1703.

В 8-комнатной коммуналке полыхала обстановка площадью 15 квадратных метров. В результате случившегося пострадали три человека. Угарным газом надышались мать и двое детей. Пострадавших доставили в больницу.

С огнем боролись четыре единицы спецтехники и 17 спасателей. Возгорание ликвидировали за 40 минут.

Ранее на Piter.tv: на улице Беринга 13-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и попал под грузовик.

Видео: Телеграм / 1703