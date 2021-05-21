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Во время пожара на проспекте Наставников трое человек надышались угарным газом

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С огнем боролись четыре единицы спецтехники и 17 спасателей.

В пятницу вечером, 25 ноября, на проспекте Наставников произошел пожар. В общежитии полыхала комната. Об этом сообщили очевидцы в tg-канале 1703. 

В  8-комнатной коммуналке полыхала обстановка  площадью 15 квадратных метров. В результате случившегося пострадали три человека. Угарным газом надышались мать и двое детей. Пострадавших доставили в больницу. 

С огнем боролись четыре единицы спецтехники и 17 спасателей. Возгорание ликвидировали за 40 минут. 

Ранее на Piter.tv: на улице Беринга 13-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и попал под грузовик.

Видео: Телеграм / 1703

 

Теги: мчс, отравились угарным газом, отравление газом, пожарные, пострадали мать и дети, проспект наставников
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Пожар,

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