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На улице Беринга 13-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и попал под грузовик
Сегодня, 10:10
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На улице Беринга 13-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и попал под грузовик

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За рулем автомобиля находился 66-летний мужчина.

Накануне утром, 25 ноября, на Васильевском острове грузовик сбил школьника. ДТП произошло на улице Беринга у дома № 38. 

По информации Piter.tv, 13-летний ребенок попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла около 8:20 утра. За рулем автомобиля находился 66-летний мужчина. Он наехал на подростка  в зоне регулируемого перехода, когда мальчик перебегал дорогу на красный свет. 

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка. 

Ранее на Piter.tv: с  21 декабря перевозчик Ecolines запустит дополнительные рейсы между Петербургом и Москвой.

Фото: Pxhere

Теги: грузовик, дети, дтп со школьником, нарушил пдд, попал под машину, спецтранс, улица беринга
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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