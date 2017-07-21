На улице Беринга 13-летний школьник перебегал дорогу на красный свет и попал под грузовик

За рулем автомобиля находился 66-летний мужчина.

Накануне утром, 25 ноября, на Васильевском острове грузовик сбил школьника. ДТП произошло на улице Беринга у дома № 38.

По информации Piter.tv, 13-летний ребенок попал в больницу. Сейчас он находится в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла около 8:20 утра. За рулем автомобиля находился 66-летний мужчина. Он наехал на подростка в зоне регулируемого перехода, когда мальчик перебегал дорогу на красный свет.

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: с 21 декабря перевозчик Ecolines запустит дополнительные рейсы между Петербургом и Москвой.

Фото: Pxhere