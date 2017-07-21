С 21 декабря перевозчик Ecolines запустит дополнительные рейсы между Петербургом и Москвой

Поездки планируют осуществлять два раза в день.

В период новогодних праздников между Петербургом и Москвой перевозчик Ecolines увеличит количество рейсов. Дополнительные автобусы будут курсировать с 21 декабря. Поездки планируют делать два раза в день. Об этом сообщил в "Интерфакс" с ссылкой на информацию компании.

Решение приняли в связи с повышенным спросом на перевозки. В период зимних каникул жители Москвы и Петербурга активно посещают столицу и город на Неве. Они посещают достопримечательности городов и навещают родственников.

Сейчас автобусы следуют ежедневно один раз в день. Время в пути составляет около девяти часов.

Ранее на Piter.tv: расписание электричек в Петербурге и Ленобласти изменят на время ремонта ж/д путей.

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