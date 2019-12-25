Расписание электричек в Петербурге и Ленобласти изменят на время ремонта ж/д путей

Временные изменения будут действовать в период с 23 по 25 ноября, а также 28 и 29 ноября.

Расписание пригородных электричек в Петербурге и Ленобласти изменят на время ремонтных работ на ж/д путях. Об этом сообщила пресс-служба комитета по транспорту 47-ого региона.

Изменения станут актуальными в период с 23 по 25 ноября, а также 28 и 29 ноября. В частности, с 23 ноября по другому расписанию проследуют поезд № 6823 сообщением Санкт-Петербург — Ладожское Озеро, № 6827, курсирующие на участке Мельничный Ручей — Ладожское Озеро, № 6832 сообщением Ладожское Озеро — Санкт-Петербург.

С 24 ноября корректировки будут внесены в расписание поезда № 6823 на участке Мельничный Ручей — Ладожское Озеро, а с 29 ноября будет продлён маршрут электрички № 6528 на участке Кузнечное — Сосново.

Подробные изменения можно отследить на странице ведомства ВКонтакте.

Ранее мы сообщили о том, что съезд с КАД в Рыбацкое полностью перекроют 3 декабря.

Фото: Piter.TV