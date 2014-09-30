Съезд с КАД в Рыбацкое полностью перекроют 3 декабря

Дорожники будут проводить работы с 23:00 до 6:00.

В ночь на 3 декабря дорожники перрероют съезд № 1 развязки КАД с проспектом Обуховской Обороны — с внутреннего кольца к станции метро "Рыбацкое". Об этом во вторник, 22 ноября, пишет пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Дорожники будут проводить работы с 23:00 до 6:00. Их будет выполнять "ЕвроТрансСтрой". Движение на съезде в сторону станции метро "Пролетарская" будет осуществляться в штатном режиме.

Напомним, с 24 ноября проезд по улице Марата ограничат на 3 месяца. Специалисты будут прокладывать газопровод по чётной и нечётной сторонам на участках от Звенигородской улицы до Социалистической улицы, а также у дома № 5 по Звенигородской улице.

Ранее Ремонтные работы ограничат движение в шести районах Петербурга. В Выборгском районе с 21 ноября по 27 декабря закроется движение по 1-му Муринскому проспекту на участке от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта.

Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"