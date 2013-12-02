Ремонтные работы ограничат движение в шести районах Петербурга

В Выборгском районе с 21 ноября по 27 декабря закроется движение по 1-му Муринскому проспекту на участке от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта.

В Петербурге 21 и 22 ноября ограничат движение в шести районах города. Об этом рассказали в ГАТИ.

В Выборгском районе с 21 ноября по 27 декабря закроется движение по 1-му Муринскому проспекту на участке от Студенческой улицы до Большого Сампсониевского проспекта. В Калининском районе с 21 ноября по 15 декабря ограничат движение на перекрестке Пискаревского проспекта и Бестужевской улицы. На этом участке будут реконструировать светофор.

В Красносельском районе в Горелово с 21 по 26 ноября в рамках первого этапа работ по прокладке газопровода закроется движение по Коллективной улице на участке от Железнодорожной улицы до Каштаовой улицы. Подробнее об ограничениях можно узнать на сайте.

Фото: piter.tv