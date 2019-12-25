В Рыбацком иномарка сбила малыша на санках

Петербурженка переходила проезжую часть и везла за собой санки с 3-летним сыном.

Автомобилист сбил санки с малышом в Рыбацком. Ребёнок находится в больнице в состоянии средней степени тяжести.

Авария произошла 18 февраля около 18:10 у дома 43 по Рыбацкому проспекту. Петербурженка переходила проезжую часть и везла за собой санки с 3-летним сыном. На санки наехал Volkswagen Touareg под управлением 56-летнего жителя Купчино.

По данным МВД по Петербургу и Ленобласти, ребенок с различными травмами, в состоянии средней степени тяжести был госпитализирован в больницу.

Водитель к административной ответственности в 2024-2025 годах привлекался 7 раз – за превышение скорости.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)