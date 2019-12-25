С 24 ноября проезд по улице Марата ограничат на 3 месяца

До 11 февраля для автомобилистов будут недоступны 2 участка трассы.

С четверга, 24 ноября, на улице Марата в Центральном районе Петербурга будет ограничено движение на двух участках. Такие данные привела пресс-служба Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).

Специалисты будут прокладывать газопровод по чётной и нечётной сторонам на участках от Звенигородской улицы до Социалистической улицы, а также у дома № 5 по Звенигородской улице.

Работы продлятся до 11 февраля 2023 года, добавили в ГАТИ.

Ранее мы сообщили о том, что участок федеральной трассы на Псков в Гатчинском районе будет расширен с двух до шести полос.

Фото: Piter.TV