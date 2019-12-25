Участок федеральной трассы на Псков в Гатчинском районе будет расширен с двух до шести полос

Общая протяженность участка реконструкции составляет около шести километров, полностью работы планируется завершить во второй половине 2027 года.

Участок федеральной трассы на Псков от деревни Большие Колпаны в сторону села Никольское в Гатчинском районе будет расширен с двух до шести полос в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги". Об этом сообщила пресс-служба администрации Ленинградской области.

Общая протяженность участка реконструкции составляет около шести километров, полностью работы планируется завершить во второй половине 2027 года. Частично дорога будет построена заново, в обход деревни Лядино, частично пройдёт по старому направлению.

Встречные потоки транспорта разделит металлическое барьерное ограждение, на всем протяжении участка будет установлено искусственное электроосвещение.

Реконструкция трассы идет поэтапно: в 2017 году было убрано "бутылочное горлышко" на границе Ленобласти и Санкт-Петербурга у деревни Дони, в 2020 году – запущен обход Гатчины до деревни Большие Колпаны. Направление загружено транспортом, направляющимся в сторону Луги, Пскова и Беларуси.

Год назад стало известно, что участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным.

Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области