Участок трассы Р-23 на границе Ленинградской и Псковской областей станет четырехполосным

Трассу расширят с 7 до 14 метров.

Трассу на границе Ленинградской и Псковской области расширят с двух до четырех полос. Об этом 18 ноября сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Отмечается, что трассы P-23 является одной из самых загруженных магистралей на подъезде к Петербургу. Ежедневно границу проезжают около 10 тысяч машин. Около половины трафика составляют транзитные фуры. Значительный грузопоток объясняется выходом на европейский маршрут E-95.

Работы по капитальному ремонту развернутся с 169 по 178 км. Подрядная организация благоустроит полосу отвода, устроит насыпь, подстилающий слой из песчаного грунта, слой основания, а также укрепит обочины. Рядом с домами поставят шумозащитные экраны.

Ремонт начнется в следующем году и завершится только в 2023.

Ранее стало известно о том, что КАД-2 вокруг Петербурга пройдет по новому маршруту.

Видео: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"