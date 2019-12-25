КАД-2 вокруг Петербурга пройдет по новому маршруту

Уже существующие участки использовать не будут.

Трасса КАД-2 будет построена с нуля, использовать существующие участки не планируют. Об этом на полях форума "Транспортная неделя - 2021" сказал председатель правления ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко, передал "ТАСС".

Петушенко отметил, что рассматривалось несколько вариантом. Один из них — "бетонка" (А-120), которая проходит в 50 км от южной части Петербурга. Глава "Росавтодора" сказал, что дорога находится далеко от города. КАД-2 пройдет между существующей кольцевой и старой бетонкой. Отметим, что свои планы на расположение новой магистрали были и у губернатора Ленобласти Александра Дрозденко.

Стоимость работ и сроки реализации проекта пока рассчитываются.

Вероятнее всего, новая кольцевая будет платной.

Фото: ВКонтакте / Росавтодор